Главная » Новости



15:38, 16 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Рубеж в 14 тысяч ковид-инфицированных перейден. Сегодня плюс 130 новых случаев. Меры по нераспространению вируса обсудят на заседании регионального штаба.



- Дорога к месту захоронения - с препятствиями. Коммунальщики признаются: есть свалки, которые убрать невозможно.



- Старт в большой спорт - со школьного спортзала. И он должен проходить в комфортных условиях. В регионе приводят в порядок спортзалы сельских школ.



- Из-за болезни педагогов - на дистанционку. Очередная смена «Созвездия Орла» стартует удаленно.



- Миллиард 300 млн рублей - господдержка АПК региона. Аграрии отвечают - рекордным урожаем.



- В профессию - с детского сада. В регионе планируют провести конкурс среди малышей-профессионалов.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



