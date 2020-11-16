Амчанин предстанет перед Фемидой за оскорбление её служителя и кражу

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15:53, 16 ноября 2020 года
Амчанин предстанет перед Фемидой за оскорбление её служителя и кражуРасследование уголовных дел завершено, они переданы в суд.
Эпизод с кражей произошел в январе позапрошлого года. Как считает следствие, злоумышленник вынес из дома своей знакомой в Спасском-Лутовиново телевизор, оцененный в девять тысяч рублей. А осенью прошлого года, находясь на заседании районного суда, мужчина публично оскорбил арбитра.
Теперь ранее судимый амчанин ответит за кражу и неуважение к суду – отмечено в сообщении регионального СУ СК.
Артём Ежаков