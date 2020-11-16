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16:40, 16 ноября 2020 года Орловская область расширяет географию «Точек роста» Новые центры образования открылись в Змиевском лицее и Куракинской средней школе.





Здесь дети смогут обучаться на современном оборудовании по цифровому и гуманитарному профилям. Например, ребятам доступно освоение трехмерного моделирования и печати, робототехники, первой медицинской помощи и так далее.



Помимо основного направления деятельности – помощи в освоении предметов, оснащение позволяет организовать дополнительное образование – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



