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16:41, 16 ноября 2020 года В Орле сажают бирючину, снежноягодник и лапчатку Всего этой осенью в Орле станет на тысячу с лишним кустарников больше.





На прошлой неделе уже высадили зеленую изгородь из бирючины около памятника Ивану Грозному. Сегодня техника «Зеленстроя» остановилась на улице Ливенской. Там сажают снежноягодник, который так же, как и бирючина европейская, неприхотлив в уходе и достаточно хорошо подходит для нашего климата. А уже в ближайшие дни живая изгородь из лапчатки появится и на улице Раздольной.





Юлия Опанасюк



