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16:48, 16 ноября 2020 года Орловцы из рук губернатора получили государственные и региональные награды Андрей Клычков вручил награды работникам здравоохранения, образования, культуры и спорта.





За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, сразу четыре медработника нашей области удостоены награды Президента России. Орденом Пирогова награждена заместитель главврача больницы имени Семашко Инесса Гагина и три сотрудника городской больницы имени Боткина - заместитель главврача Михаил Волчков, заведующий инфекционным стационаром Владимир Катырин и заведующая приемным отделением инфекционного стационара №2 Виктория Адоньева.



Также награды вручили работникам сферы образования и культуры. Так, Николаю Паршикову - ректору Орловского института культуры и председателю Совета ректоров вузов Орловской области присвоено звание «Почетный работник науки и высшей школы Орловской области». Награды также получили сотрудники ОГУ имени Тургенева, РАНХиГС, Детской хореографической школы.





Фото пресс-службы Губернатора Орловской области







Надежда Невматулина



