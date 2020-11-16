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17:24, 16 ноября 2020 года

Орловская область принимает участие во всероссийской акции «Земля доблести»

Патриотическая акция «Земля Доблести» стартовала в Ленинградской области в год 75-летия Великой Победы и проходит по всей стране. В рамках акции с мест сражении Великой Отечественной войны будет собрана земля, которую отправят в музей Боевого братства.


Акция «Земля доблести» взяла старт в Ленинградской области, у стен Копорской крепости. В августе 1941 года там шли ожесточенные бои. Орловская земля тоже обильно полита кровью защитников. На территории региона находится 824 воинских захоронения. В них покоится, только по установленным данным, порядка 100 тысяч героев отдавших жизнь за родину.

На днях землю с мест сражений собрали в Корсаковском, Новодеревеньковском и Краснозоренском районах. Землю, запечатанную в гильзы, отправят в музей Боевого братства в Санкт-Петербург. В дальнейшем, к 80-летию Победы, там планируют открыть мемориал, где будет находиться земля, собранная по всей России.


Оксана Гранн
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