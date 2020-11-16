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17:25, 16 ноября 2020 года

Найдены родственники красноармейца, погибшего на Орловщине в годы Великой Отечественной войны

Его останки вместе с именными вещами обнаружили поисковики в Новосильском районе.


Останки 28 воинов удалось найти во время поисковой операции «Золотая осень» в районе деревни Задушное. В 1943 году здесь прошли ожесточенные бои в рамках операции «Кутузов». Среди вещей погибших обнаружилась ложка с нацарапанными буквами «КСП». В лаборатории удалось расшифровать их – Колобаев Сергей Петрович, имя бойца проявилось на ложке после очистки. Архивные данные позволили узнать его историю.
Красноармеец 1922 года рождения оказался родом из Молотова, ныне Пермь. Оттуда и был призван. Погиб в бою 14 июля 1943 года.

Удалось найти его родственников. Решается вопрос о проведении генетического исследования и передачи останков потомкам старшего сержанта.

В поисках принимали участие региональные приставы совместно с отрядом «Неручь». Поиском родных погибшего занялась организация «Костёр».


Артём Ежаков
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