Подавляющее большинство родителей орловских школьников против дистанционки

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17:26, 16 ноября 2020 года
Подавляющее большинство родителей орловских школьников против дистанционкиОб этом сообщила на сегодняшнем заседании оперативного штаба Татьяна Крымова.
Руководитель регионального департамента образования подчеркнула, что по итогам тематического опроса, проведенного с участием практически всех родителей школьников в регионе, 91,7% опрошенных высказались против дистанционного обучения. Оставшиеся шесть тысяч человек имели противоположную точку зрения.
Затронули на совещании и статистику индивидуального домашнего обучения. В области так сидят на уроках 792 ребенка. При желании, можно организовать подобное для любого школьника – сообщает сайт областного правительства.
Артём Ежаков