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17:26, 16 ноября 2020 года Подавляющее большинство родителей орловских школьников против дистанционки Об этом сообщила на сегодняшнем заседании оперативного штаба Татьяна Крымова.





Руководитель регионального департамента образования подчеркнула, что по итогам тематического опроса, проведенного с участием практически всех родителей школьников в регионе, 91,7% опрошенных высказались против дистанционного обучения. Оставшиеся шесть тысяч человек имели противоположную точку зрения.



Затронули на совещании и статистику индивидуального домашнего обучения. В области так сидят на уроках 792 ребенка. При желании, можно организовать подобное для любого школьника – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



