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17:29, 16 ноября 2020 года Орловская область расширяет количество коронавирусных коек Об этом сообщил на сегодняшнем заседании оперативного штаба Иван Залогин.





Глава областного департамента здравоохранения подчеркнул, что до конца недели дополнительные места для госпитализации появятся в Кромской центральной районной больнице.



Одновременно с этим идет работа по развертыванию 200 коек в больнице имени Семашко, сейчас их оборудуют кислородом – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



