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17:54, 16 ноября 2020 года

Орловцев будут тестировать на коронавирус по новым правилам

Изменения вступают в силу с 17 ноября по всей стране.


В частности, срок исследования на коронавирус не должен превышать двух суток с момента прибытия пробы в лабораторию до уведомления потенциального больного.

Дополнительно: контактный человек, сидящий на карантине, может не сдавать тест после выписки, если за все время наблюдения у него проявились симптомы заболевания. После последнего контакта с зараженным должно пройти не менее двух недель.

Также выписка из больницы на домашнее лечение может быть выполнена после одного отрицательного теста, а не двух. Но у такого человека должно быть отдельное жилье – сообщает «Российская газета».


Артём Ежаков
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