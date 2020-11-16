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18:11, 16 ноября 2020 года

В Орловской области увеличилась детская заболеваемость коронавирусом

Рост составил 2,9%.


По словам главы регионального Роспотребнадзора Александра Румянцева, за прошлую неделю процент заболевших детей подскочил с 13,2% до 16,1%. Остальные заболевшие – взрослые.

Повысилось число заражений среди младенцев – было 2, стало 7. А подростки в возрасте от 15 до 17 болеют в 9,3% случаев, что тоже является приростом.

Снижается число инфицированных среди взрослых следующим образом: от 30 до 49 лет – падение на 2,4%; от 50 до 64 лет – на 6,2%; от 65 – на 9,5%.

Среди прочей статистики прозвучали новые данные по числу семейных очагов. В регионе за прошлую семидневку выявлено 29 очагов, в них болеют 68 человек – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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