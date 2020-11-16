Больше сотни орловцев катались в общественном транспорте без масок

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18:14, 16 ноября 2020 года
Больше сотни орловцев катались в общественном транспорте без масокИнформация об этом прозвучала на сегодняшнем заседании оперативного штаба.
Как отметил исполняющий обязанности главы регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Субботин, на прошлой неделе в отношении 23 нарушителей противокоронавирусных мер поданы протоколы в суд, нарушения зафиксированы 112 раз.
Было выполнено более 220 проверок. Орловская мэрия провела 64 из них и зарегистрировала 10 фактов несоблюдения масочного режима, администрация Орловского района – 32, выявили 2 нарушения, – сообщает сайт областного правительства.
Артём Ежаков