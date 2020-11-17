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05:53, 17 ноября 2020 года

В Орловском департаменте соцзащиты работает горячая линия по организации помощи пожилым

Орловщина перешагнула показатель в 14 тысяч заболевших. Ситуация остается сложной. Особенно трудно приходится пожилым людям. Чтобы им помочь в регионе работает горячая линия департамента социальной защиты.


По номеру горячей линии департамента соцзащиты (4862) 63-34-45 принимают заявки на бесплатную доставку продуктов питания и лекарств. Воспользоваться услугой могут жители области старше 65-лет. Но только одинокие или семейные пары, у которых нет родственников. Специалисты передают заявки в районные отделы соцзащиты региона в зависимости от их месторасположения. Заказы доставляются в течение суток. Отметим, всего с начала пандемии на эту горячую линию поступило больше 21 тысяч звонков.


Мария Семак
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