Главная » Новости



06:55, 17 ноября 2020 года ОНФ запускает масштабный мониторинг реформы ОСАГО во всех регионах странны. Цель опроса – определить результаты модернизации и отношение автомобилистов к ней.





Обязательное страхование автогражданской ответственности затрагивает интересы почти 40 миллионов автовладельцев. При подготовке опроса эксперты Народного фронта учли все произошедшие изменения – начавшуюся в прошлом году масштабную реформу ОСАГО, вступившие в силу 7 мая 2019 г. базовые стандарты и общую ситуацию на рынке страхования автогражданской ответственности. Для участия в мониторинге автовладельцу надо ответить на несколько простых вопросов на портале «Народный контроль».





Мария Семак



