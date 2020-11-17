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Главная » Новости

06:55, 17 ноября 2020 года

ОНФ запускает масштабный мониторинг реформы ОСАГО во всех регионах странны.

Цель опроса – определить результаты модернизации и отношение автомобилистов к ней.


Обязательное страхование автогражданской ответственности затрагивает интересы почти 40 миллионов автовладельцев. При подготовке опроса эксперты Народного фронта учли все произошедшие изменения – начавшуюся в прошлом году масштабную реформу ОСАГО, вступившие в силу 7 мая 2019 г. базовые стандарты и общую ситуацию на рынке страхования автогражданской ответственности. Для участия в мониторинге автовладельцу надо ответить на несколько простых вопросов на портале «Народный контроль».


Мария Семак
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