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07:58, 17 ноября 2020 года Соотечественникам, решившим вернуться из-за рубежа, окажут содействие Помогут с жильем и работой. Программа Орловской области рассчитана на 5 лет.





Всего к 2025 году планируется переселить на территорию региона 480 участников программы и 960 членов их семей. Переселенцам будет выделяться жилье или компенсироваться стоимость найма. Также планируется организовать профобучение, помощь в трудоустройстве и самозанятости, содействие в организации предпринимательской деятельности.



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Мария Семак



