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09:00, 17 ноября 2020 года Баскетболистки ОрелГУ успешно стартовали в Первой лиге Наши девушки встретились с командой «Динамо-Курск». Играли дважды и оба матча завершились убедительной победой орловчанок: 91:42, 90:36.





Напомним, параллельно с Первой лигой ЦФО наша команда выступает в женской части Студенческой лиги РЖД. Первые матчи турнира среди студенческих команд прошли в Краснодаре. Результат к сегодняшнему дню такой - орловчанки одержали две победы и потерпели одно поражение.





Анастасия Дорохова



