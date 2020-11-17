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07:35, 17 ноября 2020 года Мценским спортсменам готовят место для занятий В городе строится физкультурно-оздоровительный комплекс.





Уже выполнены подготовительные работы. Сейчас на объекте завершается устройство асфальтобетонного покрытия тротуара, въезда и разворотной площадки, готовится монтаж резиновых покрытий универсальной площадки и беговых дорожек, а также искусственного газона.



Работы обойдутся бюджету в 22 миллиона 400 тысяч рублей – сообщает сайт областного правительства.



Фото сайта областного правительства









Артём Ежаков



