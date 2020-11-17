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09:27, 17 ноября 2020 года Орловских бадминтонистов поприветствуют космонавты с МКС Город принимает три всероссийских турнира.





Старт соревнований – в четверг 19 ноября в 12:00. В турнире «Встающие на крыло» скрестят ракетки бадминтонисты не старше 19 лет. «Орленок» - турнир, представляющий собой соревнования самых юных любителей спорта – игроков 2010 года и моложе. Награды турнира «Альтаир cup» разыграют бадминтонисты в возрасте 14 лет и старше.



Кроме постоянных гостей - команд из Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы, Ставрополя, Нижнего Новгорода и Татарстана - в этом году ожидаются ещё спортсмены из Магадана, Уссурийска, Рязани, Кемерово и Краснодарского края. Соревнования будут проходить в двух спортивных залах на 14 кортах, с соблюдением всех необходимых санитарных норм в условиях пандемии.



Фото Анастасии Дороховой











Анастасия Дорохова



