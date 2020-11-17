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04:10, 17 ноября 2020 года О безопасности на дорогах расскажут дети Орловская госавтоинспекция приглашает к участию в конкурсе «С детства по правилам!». От участников ждут видеоролик на тему соблюдения правил дорожного движения.



Возраст авторов минифильмов - до 16 лет. Первыми к профилактической акции присоединились самые маленькие участники движения - воспитанники детских садов. Три ролика прислали подопечные сада №14 города Мценска. В Госавтоинспекции отмечают, что количество работ не ограниченно. Основное требование к видео - максимально ясно передать правило, о котором идет речь, почему его надо соблюдать, и чем может обернуться нарушение. Автор лучшего ролика получит приз от ГИБДД.





Мария Семак



