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08:11, 17 ноября 2020 года Юные ливенцы сами изготовят игрушки для украшения главной елки города Местный краеведческий музей объявил творческий конкурс.



Участникам предлагается создать из любых доступных материалов шары для украшения главной новогодней красавицы, которую традиционно установят на площади Победы.



Материал, из которого создадут украшение, должен быть безопасным при эксплуатации и не терять первоначального вида из-за воздействия снегопада или дождя. Жюри оценит оригинальность художественного дизайна, качество исполнения, соответствие игрушки праздничной новогодней тематике, а также эстетичность оформления работы.



Победителей ждут памятные подарки, а участников конкурса отметят дипломами. Все поделки будут вывешены на ёлку перед её торжественным открытием. Работы начнут принимать 1 декабря по адресу: г. Ливны, ул. Горького, 41, Ливенский краеведческий музей.





Мария Семак



