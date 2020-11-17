вторник 17.11.2020 11:19:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

08:11, 17 ноября 2020 года

Юные ливенцы сами изготовят игрушки для украшения главной елки города

Местный краеведческий музей объявил творческий конкурс.

Участникам предлагается создать из любых доступных материалов шары для украшения главной новогодней красавицы, которую традиционно установят на площади Победы.

Материал, из которого создадут украшение, должен быть безопасным при эксплуатации и не терять первоначального вида из-за воздействия снегопада или дождя. Жюри оценит оригинальность художественного дизайна, качество исполнения, соответствие игрушки праздничной новогодней тематике, а также эстетичность оформления работы.

Победителей ждут памятные подарки, а участников конкурса отметят дипломами. Все поделки будут вывешены на ёлку перед её торжественным открытием. Работы начнут принимать 1 декабря по адресу: г. Ливны, ул. Горького, 41, Ливенский краеведческий музей.


Мария Семак
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.