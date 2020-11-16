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19:36, 16 ноября 2020 года Орел. Текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции Орловские вузы возвращаются к дистанционке, для выписки с больничного по коронавирусу теперь достаточного одного отрицательного теста. Такие решения были приняты сегодня на заседании регионального оперштаба. Ситуация в регионе достаточно сложная. Рубеж в 14 тысяч ковид-инфицированных - перейден. Сегодня плюс 130 новых случаев.





Вузы Орла возвращаются к дистанционке. Такое решение принял региональный оперштаб. Иногородние студенты разъедутся по домам, иностранные пока продолжат находиться в общежитиях. На какой срок - не определено. По средне-специальным учебным заведениям рассмотрение вопроса отложено до следующего заседания штаба.



Школы региона работают в очном режиме. Родители могут перевести детей на дистанционку по заявлению. И таких написано почти 800. При этом, по данным Роспотребнадзора, детская заболеваемость коронавирусом увеличилась за неделю почти на 3%. Такой же рост показывает общее распространение инфекции - за неделю зафиксировано 937 случаев. Свободный коечный фонд сегодня чуть более 11%. Всё это заставило пересмотреть подход к тестированию.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Выписка разрешается при однократном отрицательном ПЦР-исследовании, что позволит усилить оборот койки и значительно быстрее высвобождать ее в случае необходимости».

Также по поручению оперштаба коечный фонд будет расширяться. В больнице имени Семашко планируется запустить 200 коек, сейчас идут работы по подводу кислорода в палаты. Губернатор отметил, что регион смог достичь договорённостей с фармкомпаниям по стабильным поставкам лекарственных препаратов - как для лечения сезонных простуд, так и для вирусной пневмонии и коронавируса.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы приняли решения правительства Орловской области о выделении дополнительных средств из резервного фонда правительства области для предоставления лекарственных препаратов тем, кто не имеет на руках ПЦР-теста, но имеет симптоматику и показания врачей».

Кроме того, с границы региона возможно пропадут учётные посты, работающие на автодорогах. Их целесообразность оперштаб рассмотрит на следующем заседании.





Антон Киселёв



