понедельник 16.11.2020 22:31:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

19:36, 16 ноября 2020 года

Орел. Текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции

Орловские вузы возвращаются к дистанционке, для выписки с больничного по коронавирусу теперь достаточного одного отрицательного теста. Такие решения были приняты сегодня на заседании регионального оперштаба. Ситуация в регионе достаточно сложная. Рубеж в 14 тысяч ковид-инфицированных - перейден. Сегодня плюс 130 новых случаев.


Вузы Орла возвращаются к дистанционке. Такое решение принял региональный оперштаб. Иногородние студенты разъедутся по домам, иностранные пока продолжат находиться в общежитиях. На какой срок - не определено. По средне-специальным учебным заведениям рассмотрение вопроса отложено до следующего заседания штаба.

Школы региона работают в очном режиме. Родители могут перевести детей на дистанционку по заявлению. И таких написано почти 800. При этом, по данным Роспотребнадзора, детская заболеваемость коронавирусом увеличилась за неделю почти на 3%. Такой же рост показывает общее распространение инфекции - за неделю зафиксировано 937 случаев. Свободный коечный фонд сегодня чуть более 11%. Всё это заставило пересмотреть подход к тестированию.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Выписка разрешается при однократном отрицательном ПЦР-исследовании, что позволит усилить оборот койки и значительно быстрее высвобождать ее в случае необходимости».

Также по поручению оперштаба коечный фонд будет расширяться. В больнице имени Семашко планируется запустить 200 коек, сейчас идут работы по подводу кислорода в палаты. Губернатор отметил, что регион смог достичь договорённостей с фармкомпаниям по стабильным поставкам лекарственных препаратов - как для лечения сезонных простуд, так и для вирусной пневмонии и коронавируса.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы приняли решения правительства Орловской области о выделении дополнительных средств из резервного фонда правительства области для предоставления лекарственных препаратов тем, кто не имеет на руках ПЦР-теста, но имеет симптоматику и показания врачей».

Кроме того, с границы региона возможно пропадут учётные посты, работающие на автодорогах. Их целесообразность оперштаб рассмотрит на следующем заседании.


Антон Киселёв
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.