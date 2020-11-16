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21:20, 16 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Вузы Орла переходят на дистанционку, а в больницах региона открывают дополнительные койки для ковид-пациентов. О решениях регионального оперштаба - в нашем выпуске.



- На передовой. Сегодня орловские медики получили госнаграды.



- 4 миллиона 200 тысяч тонн зерновых уже в закромах. И уборочная продолжается.



- Сохраняя память, объединить поколения. Земля с полей сражений Орловщины станет экспонатом музея. Мы побывали в местах, откуда началось победоносное шествие Красной Армии.



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