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19:39, 16 ноября 2020 года «Чудотворное влияние самогона не поможет» - Андрей Клычков о мнении села о коронавирусе Обсуждение ситуации в Орловской области, связанной с пандемией коронавируса, состоялось сегодня в прямом эфире в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Зачем я каждый раз озвучиваю статистику заболеваний по районам? Когда куда-то приезжаешь, мне говорят: «А у нас нет коронавируса, мы далеко от города. У нас ничего не происходит». Дорогие друзья, уже нет исключений по районам. У некоторых до сих пор возникает диссонанс, что до села вирус не доходит. Некоторые рассказывают про чудотворное влияние самогона. К сожалению, все это не работает. Я всех прошу обратить внимание на свое окружение, то, как мы с вами живем и работаем».





Анастасия Дорохова



