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20:58, 16 ноября 2020 года Андрей Клычков рассказал о «простой правде коронавируса» Речь шла о работе врачей в период пандемии.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Правда простая. Многие мне пишут, критикуют врачей, чиновников. А надеть маску сами не хотят. А ведь это самая простая «вакцина». Другой полноценно работающей сейчас нет. Сегодня награждали врачей, пришли награды от президента. Кто бы что ни говорил, но врачи делают сегодня все, что могут. Их можно назвать патриотами в полном смысле этого слова. Прошу относиться должным образом».





Анастасия Дорохова



