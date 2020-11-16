Главная » Новости



20:58, 16 ноября 2020 года В Орловской области посчитали детей с коронавирусом и закрытые школьные классы Статистику озвучил губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области:«На сегодня у нас 292 ребенка с подтвержденным диагнозом, еще 48 являются носителями инфекции. Что касается учреждений среднего образования, то из 359 школ не закрыта ни одна, в десяти школах закрыты 18 классов. По коронавирусу отсутствуют 157 из 76 380 детей, по другим заболеваниям – 1 104, по ОРВИ и гриппу – 3 202 ребенка. По детсадам: из 296 закрыты два, плюс в двух садах – 4 группы. Там по коронавирусу – 19 человек, 1 517 человек болеют ОРВИ и 630 другими заболеваниями».





Анастасия Дорохова



