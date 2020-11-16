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21:05, 16 ноября 2020 года В Орловской области въездные медицинские посты прекращают работу Такая информация прозвучала сегодня в прямом эфире в соцсетях губернатора Орловской области Андрея Клычкова.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы оценили работу постов. Первый этап, когда многие возвращались из других регионов, прошел. Поэтому посты ГАИ сохраняются, медицинскую часть снимаем. При возникновении необходимости направления в медорганизации сотрудники ГИБДД будут это выполнять».





Анастасия Дорохова



