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21:11, 16 ноября 2020 года Андрей Клычков высказался о достоверности тестов на коронавирус Вопрос прозвучал в рамках прямого эфира губернатора Орловской области в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Исходя из того, что мы сейчас берем более 2000 тестов в сутки, у меня нет сомнений не доверять им. Мы неоднократно обсуждали, почему в области большое количество зараженных. Потому что все тесты попадают в статистику. И сейчас в регионе 14 тысяч заболевших, а не 5-6, как многим хотелось бы».





Анастасия Дорохова



