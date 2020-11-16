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21:13, 16 ноября 2020 года В Орловской области осталось 32 коронавирусные койки Но до конца недели их должно стать больше. Цифры привел губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «За семь дней динамика выглядит следующим образом: выявлено 934 случая, 706 человек выздоровело. Пять человек, к сожалению, скончались. На 14 человек увеличилось количество больных на ИВЛ. Коэффициент заболевания – 1. Охват тестирования – 300,34% на 100 тысяч населения. Что касается коек, сейчас свободных всего 32. Ситуация крайне непростая. Выписка дает возможность освобождать койки. Сегодня Роспотребнадзор принял решение, что людей можно выписывать при наличии одного отрицательного теста и уже дальше продолжать наблюдение. Мы поставили задачу запустить еще 70 коек в Кромах и 200 коек в Семашко. Открыть койки без врачей – невозможно. Это бессмысленно».

Кроме того, губернатор отметил, что бессмысленно также открывать койки без подведения к ним кислорода.



Андрей Клычков: «В выходные занимались кислородом в Семашко. Когда кислород рассчитан на 100 коек, а их планируется за 300, нужно многое сделать, чтобы запустить дополнительные койки».





Анастасия Дорохова



