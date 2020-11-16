Главная » Новости



21:16, 16 ноября 2020 года Орловские дома ветеранов остаются «на вахте» Такая информация прозвучала сегодня в прямом эфире в соцсетях губернатора Орловской области Андрея Клычкова.





Глава региона ответил на вопрос, касающийся снятия закрытого режима работы с домов ветеранов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Такое решение мы принять не можем. Ветераны находятся в высшей степени зоне риска. Есть ситуация в Малоархангельском доме ветеранов. Там выявили небольшое количество случаев у тех, кто работает. Их изолировали. А если это будет в постоянном режиме, будет еще сложнее».





Анастасия Дорохова



