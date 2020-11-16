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21:19, 16 ноября 2020 года Андрей Клычков признался в недостатке тестов на коронавирус По мнению губернатора Орловской области, ситуация должна выправиться при увеличении мощностей лабораторий.





В рамках прямого эфира в соцсетях главе региона был задан вопрос о том, могут ли дети ходить в школу, если одному из родителей отказались делать тест на коронавирус и поставили диагноз ОРВИ.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Можно по-разному относиться к тому, что нас окружает. Можно наплевать на все сложности, тогда и возникает коллапс. Если вы не бережете окружающий, ответственности за это, наверное, нет. Тестов не хватает. Когда будем делать 4000, тогда и будет хватать».





Анастасия Дорохова



