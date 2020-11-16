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21:22, 16 ноября 2020 года Андрей Клычков не знает, важны ли листья для орловских газонов В ответе на вопрос в рамках прямого эфира губернатора Орловской области в соцсетях он сослался на московских экологов.





Вопрос касался осенней листвы, а именно – нужно ли убирать ее с газонов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Когда я работал в Москве, часть экологов билась за то, чтобы не убирать. Другая часть ратует за уборку. Где правда? Не время ее сейчас искать. Завтра назначили совещания с перевозчиками, будем исправляться».





Анастасия Дорохова



