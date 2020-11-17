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10:37, 17 ноября 2020 года Амчанин поднял руку на пристава и был оштрафован Суд признал жителя Мценска виновным.





Инцидент произошел в минувшем феврале. Находясь в здании районного судебного участка мировых судей, мужчина применил силу в отношении находящегося на службе пристава. Мотивом для рукоприкладства стала неприязнь к сотруднику ФССП.



Злоумышленника осудили за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Вердиктом инстанции он был оштрафован на 50 тысяч рублей – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



