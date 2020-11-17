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10:45, 17 ноября 2020 года В Орловской области коронавирус нашли ещё у 135 человек Всего за период пандемии заразилось 14 215 орловцев, выздоровело – 10 975.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 3 069 человек.



За сутки COVID-19 победили 108 жителей региона, количество смертей от новой болезни не изменилось – летальный исход зафиксирован 171 раз.



Всего в стране за сутки выявлено 22 410 новых фактов заболевания COVID-19, за все время пандемии в стране подтвердилось 1 971 013 случаев заражения. В данный момент лечатся 461 178 граждан. За сутки выздоровело 22 055 россиян, всего – 1 475 904. За сутки скончалось 442 человека, за все время разгула коронавируса – 33 931.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф.



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Артём Ежаков



