В Орловской области коронавирус нашли ещё у 135 человек

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10:45, 17 ноября 2020 года
В Орловской области коронавирус нашли ещё у 135 человекВсего за период пандемии заразилось 14 215 орловцев, выздоровело – 10 975.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 3 069 человек.
За сутки COVID-19 победили 108 жителей региона, количество смертей от новой болезни не изменилось – летальный исход зафиксирован 171 раз.
Всего в стране за сутки выявлено 22 410 новых фактов заболевания COVID-19, за все время пандемии в стране подтвердилось 1 971 013 случаев заражения. В данный момент лечатся 461 178 граждан. За сутки выздоровело 22 055 россиян, всего – 1 475 904. За сутки скончалось 442 человека, за все время разгула коронавируса – 33 931.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф.
Артём Ежаков