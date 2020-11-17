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10:46, 17 ноября 2020 года Почетными работниками науки и высшей школы Орловской области стали Оксана Леонова и Наталья Щеголева Церемония награждения государственными и региональными наградами состоялась 16 ноября в областной администрации. Награды вручали губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.





Звание «Почетный работник науки и высшей школы Орловской области» присвоено Оксане Леоновой - директору Центра «Высшая школа государственного управления и профессионального развития кадров» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, Наталье Щеголевой - декану юридического факультета Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.



Фото пресс-службы Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС















Орловское Информбюро



