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11:34, 17 ноября 2020 года Распространение коронавируса по районам Орловской области Оперативный штаб представил статистику заболеваемости COVID-19 в регионе на 17 ноября.





Наибольший суточный прирост зафиксирован в Орле – 49 заболевших, в Орловском районе – 27, в Малоархангельском – 12, в Покровском – 8, в Верховском – 7, в Урицком – 6, в Хотынецком – 5, в Залегощенском и Новодеревеньковском – по 4, в Дмитровском, Краснозоренском, Глазуновском и Мценском районах, включая сам Мценск, а также в Ливнах – по 2, в Болховском, Шаблыкинском и Троснянском – по 1.

За все время наблюдения, коронавирус обнаружили у 7 309 жителей Орла, 1 591 зараженный – в Орловском районе, 811 подтверждённых случаев – в городе Мценске и Мценском районе, 743 – в Ливнах, 380 – в Урицком районе, 322 – в Болховском районе, 355 – в Ливенском районе, 303 – в Дмитровском районе, 218 – в Новодеревеньковском районе, 207 – в Свердловском районе, 225 – в Хотынецком районе, 147 – в Кромском районе, 183 – в Покровском районе, 206 – в Малоархангельском районе, 164 – в Залегощенском районе, 136 – в Верховском районе, 156 – в Колпнянском районе, 96 – в Новосильском районе, 108 – в Должанском районе, 102 – в Глазуновском районе, 108 – в Шаблыкинском районе, 88 – в Знаменском районе, 82 – в Троснянском районе, 78 – в Сосковском районе, 68 – в Краснозоренском районе, 29 – в Корсаковском районе.



Всего в регионе с начала пандемии в регионе заболели 14 215 человек, за сутки коронавирус подтвердили у 135 орловцев, победили болезнь – 108. С начала распространения инфекции выздоровели 10 975 жителей региона, болезнь активна у 3 069 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба











Артём Ежаков



