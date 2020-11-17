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11:37, 17 ноября 2020 года Ремонт трех мостов в Орле перенесли на следующий год Это вынужденная мера. Их должны были починить до конца месяца, но подрядчик сорвал сроки.





Речь идет о следующих сооружениях: подвесном пешеходном мосте на Ботанике, пешеходном мосте в створе улицы Костомаровской – оба пересекают Оку, и о пешеходном вантовом мосте через Орлик в створе улицы Горького.



Соглашение с ответственным подрядчиком в лице «Стройспецмонтажа» действовало до 30 ноября. Стоимость контракта составила 3 миллиона 100 тысяч рублей.



Рабочие успели сделать немного, а что успели – сделали некачественно. Расшевелила подрядчика только угроза одностороннего разрыва договора, однако инспекция в конце прошлого месяца выяснила, что ремонт завершен лишь примерно на треть от общей цены работ.



Контракт с нерадивым подрядчиком будет расторгнут, «Стройспецмонтаж» оштрафуют. Реконструкция мостов продолжится теперь лишь в следующем году – сообщает сайт орловской мэрии.



Фото сайта орловской мэрии









Артём Ежаков



