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11:37, 17 ноября 2020 года

Ремонт трех мостов в Орле перенесли на следующий год

Это вынужденная мера. Их должны были починить до конца месяца, но подрядчик сорвал сроки.


Речь идет о следующих сооружениях: подвесном пешеходном мосте на Ботанике, пешеходном мосте в створе улицы Костомаровской – оба пересекают Оку, и о пешеходном вантовом мосте через Орлик в створе улицы Горького.

Соглашение с ответственным подрядчиком в лице «Стройспецмонтажа» действовало до 30 ноября. Стоимость контракта составила 3 миллиона 100 тысяч рублей.

Рабочие успели сделать немного, а что успели – сделали некачественно. Расшевелила подрядчика только угроза одностороннего разрыва договора, однако инспекция в конце прошлого месяца выяснила, что ремонт завершен лишь примерно на треть от общей цены работ.

Контракт с нерадивым подрядчиком будет расторгнут, «Стройспецмонтаж» оштрафуют. Реконструкция мостов продолжится теперь лишь в следующем году – сообщает сайт орловской мэрии.

Фото сайта орловской мэрии




Артём Ежаков
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