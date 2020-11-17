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11:44, 17 ноября 2020 года Повышенная температура тела. О чем она говорит, и что нужно предпринять? Заведующий отделением онкологии и гематологии НКМЦ им. З.И.Круглой Иван Фисюн ответил на вопросы корреспондента ГТРК «Орел».





Какой орган занимается регуляцией температуры тела?

- Прежде всего, за регуляцию температуры тела отвечают щитовидная железа, гипоталамус и гипофиз. Когда в организме возникает воспалительный процесс, либо организм начинает считать, что его нормальной температурой является повышенная, тогда возникает рост температуры, и он обеспечивается, прежде всего, активизацией нашего метаболизма или мышечной дрожью. При этом нужно различать повышение температуры в норме и повышение температуры при патологии. Повышение температуры при патологии это тревожный знак, который посылает нам организм, чтобы мы обратили на это внимание.



В каких ситуациях это происходит?



- Когда температура тела патологически повышена? Когда мы ощущаем ее повышение, когда мы чувствуем общее недомогание, когда ощущаем мышечную дрожь, нам хочется укрыться, мы берем градусник, измеряем температуру, и она оказывается выше 38 градусов. Все, что ниже 38 градусов, это пограничное повышение температуры. Как правило, повышение температуры тела связано с воспалительными процессами, которые происходят в организме. Гораздо реже это наступает при других состояниях.



Как различать патологию?

- Когда возникает патологическое повышение температуры тела, мы должны оценить внешний вид человека. Бывают два типа лихорадки: так называемые белая лихорадка и красная лихорадка. Белая лихорадка проявляется тем, что при повышении температуры тела кожные покровы человека белые, при этом руки и ноги могут быть холодными, влажными. При красной лихорадке температура тела повышенная, но кожные покровы остаются розовыми. Самое опасное, когда при повышении температуры возникает еще и синюшность кожных покровов. Это называется периферический вазоспазм.



Что нужно предпринять при повышенной температуре?

- Если вы абсолютно здоровый человек, если температура у вас повысилась впервые, в первую очередь надо думать о том, что вы простудились. И при этом хорошо, если у вас есть так называемые катаральные явления - насморк, кашель. Скорее всего это вирусная инфекция. И при температуре ниже 38,5 градусов делать ничего не нужно. Если температура поднимается выше, то надо принять жаропонижающий лекарственный препарат. Если вы затемпературили и при этом нет абсолютно никаких симптомов, то это вас должно насторожить. Потому что это может быть проявлением более серьезных заболеваний, в частности симптомом бактериального воспаления - воспаления мочевыводящих путей, пневмонии и так далее. Если катаральные симптомы есть, то мы эту температуру сбиваем.



Как нужно сбивать температуру?

- Первое – обильное питье. Если человек будет мало пить, то кровь плохо поступает к тканям, плохо вымываются токсины, которые вырабатываются в процессе вирусной инфекции, и температура будет сбиваться плохо. Если питьевой режим достаточный, то мы применяем жаропонижающие препараты. При красной лихорадке достаточно жаропонижающих препаратов. Если лихорадка белая и кожные покровы бледные в момент повышения температуры, то дополнительно нужно применять препараты, расширяющие кровеносные сосуды.



Когда у человека возникает температура, возникает мышечная дрожь и человека нужно обязательно укутать, чтобы температура у него достигла нужного значения. Как только человеку стало жарко, и он раскрывается, не нужно его держать под одеялом. Самая частая ошибка при снижении температуры тела - когда человека укутывают и не позволяют ему раскрыться, даже если ему стало жарко. Здесь как раз нужно сделать наоборот - его нужно раскрыть и обтереть те места, где проходят крупные сосуды - шея, подмышечные впадины и пах. Можно просто обтереть водой, можно обернуть во влажное полотенце - чтобы жидкость испарялась и при этом охлаждала крупные кровеносные сосуды. Если температура очень высокая, можно положить холодную примочку на область печени, на область лба и так далее.



Если есть катаральные признаки, то есть признаки острой респираторной вирусной инфекции, не нужно давать антибиотик. Человек имеет право температурить в течение трех дней. Если в течение трех дней температура выше 38 градусов, наблюдается несколько подъемов в сутки, ничего в этом страшного нет. Если температура выше 38 градусов держится больше трех суток, то здесь высокая вероятность присоединения вторичной бактериальной инфекции, в этом случае обязательно нужно провести общий анализ крови и врач должен назначить антибактериальный препарат.



Отличается ли температура тела у детей, взрослых и пожилых?

- Безусловно, разнится. Особенно эта разница ощущается у детей в возрасте до одного года и у стариков. Так как у них несовершенная система регуляции температуры, у них недостаточно активно работают сосуды и кожа. которые и занимаются в основном терморегуляций. Если ребенок лежит в душном помещении, закутанный, и при этом мама намерила у него высокую температуру, то нужно думать, прежде всего, о том, что ребенок перегрелся, и его надо просто раскрыть. У людей среднего возраста температура тела, как правило, одинаковая, но бывают индивидуальные особенности. У некоторых 37 градусов является нормальной температурой тела. И за рубежом она не рассматривается как патологическая, и переживать на это счет, в общем-то, не стоит.



Но если вы наблюдаете затяжную субфебрильную температуру, нужно обследоваться, понять, есть ли причины для повышения температуры, прежде всего дисгормональные, и если таковых причин, то скорее всего это ваша физиологическая норма. Либо вам надо поменять ваш градусник.



Имеются противопоказания. Посоветуйтесь со специалистом.





Елена Литинская



