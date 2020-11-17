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12:05, 17 ноября 2020 года В Орле хотят продать три десятка объектов муниципальной собственности Их приватизация запланирована на следующий год.





Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании комитета по муниципальной собственности орловского горсовета. Согласно прогнозному плану, с молотка уйдут 30 объектов. 29 из них – это нежилые помещения, среди которых подвальные и цокольные. Ещё одним лотом станет асфальтобетонная площадка с земельным участком.



Деньги планируется потратить на погашение кредиторской задолженности.



По плану, продажи принесут в казну города 44 миллиона 435 тысяч рублей, однако депутаты решили перестраховаться и учесть возможность отсутствия спроса на лоты, поэтому ориентируются на выручку вдвое меньшую.





Артём Ежаков



