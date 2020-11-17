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12:07, 17 ноября 2020 года

Школа № 11 города Орла отмечает 80-летний юбилей

Она была основана в ноябре 1940 года фактически на пустыре. А первый выпускной прошел накануне начала Великой Отечественной войны - 20 июня 41 года.


Всеобщего сбора, концерта и гостей в этом году не будет - 80-летие из-за пандемии празднуют в новом формате. Поздравления от выпускников получают онлайн.

Есть в школе и свои герои - имя Михаила Бутенина здесь известно всем. В 1983 году он погиб в Афганистане, выполнив свой солдатский долг.

Одно из юбилейных мероприятий - экскурсия в школьный музей. В этом году у него тоже круглая дата - 20 лет со дня создания. В нем собрана история окрестных улиц и материалы о краеведе Гаврииле Пясецком. Его имя школа носит с 2001 года. Создатель и хранитель школьного музея - учитель истории и обществознания школы Сергей Можин. Работа в этом учебном заведении для него уже тоже история - семейная. Вместе с супругой они преподают в 11-й школе 36 лет. Ее окончили их дети, а теперь учатся и внуки.

И таких увлеченных и преданных делу педагогов в школе немало. Онлайн-поздравления любимым учителям и школе подготовили все классы. Одни переделывали песни, другие снимали рекламные ролики о любимых школьных местах и украшали кабинеты. К юбилею школы прошел и конкурс букетов.

Леонид Кирилловский, директор школы №11 им. Г.М. Пясецкого г. Орла: «Что можно пожелать школе в ее юбилей? Чтобы в этом здании были ученики, все время была улыбка и счастье».

А еще стоит пожелать выпускникам удачной подготовки к экзаменам. В юбилейном учебном году они пополнят список тех, кто вышел с аттестатом из этой школы. За 80 лет их было уже около 7 тысяч.


Татьяна Тимохина
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