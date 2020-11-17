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12:43, 17 ноября 2020 года Орловский бизнесмен возрождает родную деревню Уроженец деревни Ловчиково Глазуновского района, достигнув успеха в развитии своего бизнеса, восстановил в деревне храм, капитально отремонтировал школу, детский сад. В следующем году планирует решить проблему с водоснабжением. И узнали мы об этом не от него самого, а от местных жителей.





На карте Орловской области есть небольшая деревня Ловчиково. Проживает в ней около четырех сотен человек. Когда-то здесь родился и вырос Юрий Евдокимов. Он, как и большинство местных, принял решение уехать и покорить Москву. Получилось. После понял, что хочет возродить свою деревню. Сам благотворитель решил остаться за кадром.



Сергей Шамрин, глава Глазуновского района: «Он хочет, чтобы она была самой красивой, самой великолепной и, самое главное, экологически чистой. Чтоб люди там жили, отдыхали, работали и именно в сельской местности».

И это у Юрия Евдокимова получается. Отделение почты, заездной парковочный карман, детский сад - совсем не деревенский, и школа - в прошлом году 50-летнее здание капитально отремонтировали. Появилась современная детская площадка и зона тренажеров. Еще дети получили в подарок 10 скоростных велосипедов. Пользоваться ими может любой желающий.



А отдохнуть можно на берегу реки. Здесь есть для этого все условия: беседка, мангал и небольшой пирс. Зона отдыха стала местом притяжения для всех жителей. Кстати, они берегут этот островок уюта. После посиделок за собой непременно убирают.



Но особого внимания заслуживает святой источник. В деревне есть проблема - возникают перебои с водой. Спасает этот родник. Пользуются им с незапамятных времен. Современная история источника началась 10 лет назад. Тогда здесь построили купель, освятили ее на престольный праздник Иоанна Богослова. Сейчас здесь идет масштабная реконструкция. Совсем скоро здесь установят чашу, где можно будет набрать воды, а трубы закроют камнем. Уже высадили вечнозеленые деревья, проводят освещение, обустраивают подъезд к источнику, тротуары. Первый этап работ обошелся в сумму полмиллиона рублей. Второй начнется в следующем году, тогда приведут в порядок противоположную часть.



Помогал Юрий Евдокимов благоустраивать и храм. Кстати, туда вернулись иконы, которым еще до революции молились местные жители.



Николай Матюхин и.о. главы сельского поселения Медведевское: «Бабушки рассказывали, что в 20-е годы храм был разрушен. А местные жители, спасая иконы, забирали их домой, прятали. Голгофа была вывезена в соседнее село в церковь».

Вернули икону Казанской Божией Матери, большой и малый киот, храмовую икону Иоанна Богослова. Сюда приходит все больше людей - подумать, помолиться и попросить о помощи. Бывает в храме и Юрий Евдокимов - человек, который молча творит добро.





Анна Вайсергисер



