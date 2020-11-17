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12:48, 17 ноября 2020 года Почти 40% орловцев регулярно занимаются спортом За 4 года этот показатель должен увеличиться до 55%, а к 2030-му – до 70%.





Реализацию Указа президента о национальных целях развития страны обсудили в администрации области.



Почти 40% орловцев регулярно занимаются спортом. За 4 года этот показатель должен увеличиться до 55%, а к 2030-му – до 70%. Выслушав отчет спортивных чиновников, глава региона отметил, что намеченных показателей можно достигнуть и раньше, не дожидаясь 2030 года. Главное – регулярно вести работу в нужном направлении.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Они достижимы гораздо раньше. Другой вопрос, что этой работой нужно заниматься в ежедневном режиме вместе с главами, исходить из возможностей, и самое главное - идти к целям, которые перед нами стоят. А цели - это не просто показатель, цели - это максимальное вовлечение детей, чтобы они не на улице находились, а занимались спортом в секциях, клубах. Это то, о чем мы постоянно говорим, и то, что нужно возвращать».

Эта работа уже ведётся - практически во всех муниципальных образованиях действуют 105 школьных спортивных клубов. Аналогичные существуют и на базе орловских средне-специальных и высших учебных заведений. Также открываются спортивные клубы по месту жительства - они есть в Глазуновском, Мценском, Орловском, Свердловском, Урицком районах и в Орле. Также 8 клубов функционируют при крупных предприятиях. Планомерно расширяется и обновляется в регионе спортивная инфраструктура - за последние 3 года практически во всех районах созданы универсальные спортплощадки, в том числе круглогодичные,10 площадок ГТО и 6 футбольных полей.





Антон Киселёв



