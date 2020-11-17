вторник 17.11.2020 21:56:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:09, 17 ноября 2020 года

В Орле инвалид проиграл суд медицинским экспертам и страховщикам

Мужчина просил возместить ему моральный вред, оцененный им в 2 миллиона 500 тысяч рублей.


Исковое заявление было обращено к региональному ФСС и «Главному бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области.

Будучи инвалидом первой группы, истец проживает в «Каменском геронтологическом центре», специалисты которого разработали для него программу реабилитации. В её рамках, ФСС приобрела для мужчины прогулочное кресло с электроприводом и специальными якорными электромагнитными тормозами, что позволяло самостоятельно управлять им с помощью джойстика.

Два года назад медэксперты провели очередное освидетельствование мужчины. По результатам проверки была подготовлена новая программа реабилитации, по которой старое кресло было заменено новым – но не прогулочным, а комнатным. После этого, истец стал обращаться в различные ведомства и структуры – хотел разрешить вопрос смены кресла.

Мужчина заявил, что эти обстоятельства, возникшие в ходе этих попыток, ухудшили его здоровье и причинили нравственные страдания, однако суд, не увидев доказательств оного, отказал ему – сообщает сайт Железнодорожного районного суда.


Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.