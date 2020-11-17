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13:09, 17 ноября 2020 года В Орле инвалид проиграл суд медицинским экспертам и страховщикам Мужчина просил возместить ему моральный вред, оцененный им в 2 миллиона 500 тысяч рублей.





Исковое заявление было обращено к региональному ФСС и «Главному бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области.



Будучи инвалидом первой группы, истец проживает в «Каменском геронтологическом центре», специалисты которого разработали для него программу реабилитации. В её рамках, ФСС приобрела для мужчины прогулочное кресло с электроприводом и специальными якорными электромагнитными тормозами, что позволяло самостоятельно управлять им с помощью джойстика.



Два года назад медэксперты провели очередное освидетельствование мужчины. По результатам проверки была подготовлена новая программа реабилитации, по которой старое кресло было заменено новым – но не прогулочным, а комнатным. После этого, истец стал обращаться в различные ведомства и структуры – хотел разрешить вопрос смены кресла.



Мужчина заявил, что эти обстоятельства, возникшие в ходе этих попыток, ухудшили его здоровье и причинили нравственные страдания, однако суд, не увидев доказательств оного, отказал ему – сообщает сайт Железнодорожного районного суда.





Артём Ежаков



