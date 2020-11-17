вторник 17.11.2020 21:56:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:11, 17 ноября 2020 года

Орловский парк Победы продолжит реставрировать тот же подрядчик

ООО «Триумф» получит контракт на благоустройство в рамках первой очереди второго этапа работ.


Соглашение оценено в более чем 150 миллионов рублей. С момента его подписания в конце месяца и до 31 июля 2021 года подрядчик обязуется смонтировать наружное электроснабжение и световые опоры, расширить тропиночную сеть вглубь парка, поставить скамейки и урны, построить детскую и спортивную площадки, туалеты, доступные, в том числе, и маломобильной группе граждан, а также мемориальную стелу.

Работы в рамках первого этапа также выполняет «Триумф». Работы по нему должны завершиться к 1 мая 2021 года – сообщает сайт орловской мэрии.

Фото сайта орловской мэрии



Читайте также:В Орле ищут подрядчика для нового этапа благоустройства парка Победы



Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.