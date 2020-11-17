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13:11, 17 ноября 2020 года Орловский парк Победы продолжит реставрировать тот же подрядчик ООО «Триумф» получит контракт на благоустройство в рамках первой очереди второго этапа работ.





Соглашение оценено в более чем 150 миллионов рублей. С момента его подписания в конце месяца и до 31 июля 2021 года подрядчик обязуется смонтировать наружное электроснабжение и световые опоры, расширить тропиночную сеть вглубь парка, поставить скамейки и урны, построить детскую и спортивную площадки, туалеты, доступные, в том числе, и маломобильной группе граждан, а также мемориальную стелу.



Работы в рамках первого этапа также выполняет «Триумф». Работы по нему должны завершиться к 1 мая 2021 года – сообщает сайт орловской мэрии.



Фото сайта орловской мэрии







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Артём Ежаков



