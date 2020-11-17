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15:35, 17 ноября 2020 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Запрет на ночную работу - не для всех. Придорожные кафе вдоль федеральных трасс смогут работать круглосуточно.

- Теперь выписывать из больницы после лечения коронавируса будут быстрее, а именно при однократном отрицательном ПЦР-исследовании.

- Время отдавать долги малой родине. Успешный столичный предприниматель вкладывает средства в деревню, в которой родился. Храм, почта, детский сад уже обрели новый вид.

- Орловская земля доблести с мест боев будет храниться в музее Боевого братства.

- История длиною в 80 лет. Школа № 11 города Орла отмечает юбилей.


Вести-Орёл
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