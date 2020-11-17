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13:17, 17 ноября 2020 года Водителей на федеральных трассах в Орловской области не оставят без ужина Некоторые придорожные организации общественного питания смогут работать ночью.





Речь идет о кафе и ресторанах, расположенных вдоль дорог общего пользования, имеющих федеральное значение: М-2 «Крым», Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел, Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов, Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, А-142 Тросна – Калиновка.

При условии, что в этих заведениях не будут проводиться массовые и досуговые мероприятия, общепит может работать по прямому назначению после 23:00 и до 06:00. Соответствующее решение было принято накануне на заседании оперативного штаба – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



