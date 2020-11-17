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15:37, 17 ноября 2020 года

Юрий Парахин поговорил с перевозчиками Орла о будущем

На встрече обсуждали планы работы общественного транспорта на время ремонта Красного моста.


Реконструкция Красного моста начнется весной следующего года, поэтому в декабре перекрытие сооружения не планируется. До момента остановки здесь движения будут действовать краткосрочные контракты с перевозчиками – они вступают в силу с 1 января. Когда трафик на Красном мосту прекратится и стартует ремонт, то муниципальные соглашения будут рассчитаны на 2,5 года, то есть на весь период работ.

Мэр пообещал, что подход к выбору перевозчиков будет жестким: возраст техники, внешний вид и поведение водителей, соблюдение графиков движения – все будет учтено. Нарушения будут пресекаться оперативно – штрафами и разрывами договоров. Важную роль будет играть МУП «ТТП» – его глава Андрей Митин вместе Юрием Парахиным будут усиливать позиции муниципального транспорта.

Орловский мэр на своей публикации в социальной сети заявил: «Уважаемые друзья! Я надеюсь на ваше понимание. Красный мост ремонтировать необходимо, и поочередным перекрытием, к сожалению, не обойтись. Будем работать на то, чтобы Орёл продолжил движение, будем искать пути объезда. Обо всех принятых решениях в этом вопросе буду рассказывать. Следите за новостями!»


Артём Ежаков
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