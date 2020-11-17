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15:39, 17 ноября 2020 года В Залегощенский район вернулся школьный автобус Речь идет о перевозках детей из села Казарь и деревни Ореховки в Орловской области.





В начале ноября стало известно, что дети, проживающие в селе Казарь, ходят в школу и обратно пешком. Сложившаяся ситуация едва не обернулась трагедией – на местную школьницу напал мужчина. На подозреваемого заведено уголовное дело. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре Орловской области.



Прокурорская проверка установила, что ранее дорога из села до автотрассы Орел – Ефремов, по которой до двух школ курсировал автобус, не соответствовала нормативам, поэтому график движения согласован не был, а дети были вынуждены добираться до школ пешком.



В связи с этим, прокуратура обратилась в суд, который обязал администрацию Залегощенского района привести дорогу в порядок, чтобы возобновить перевозку детей от дома до учебного заведения. Её глава получил представление.



Сейчас все нарушения устранены, по починенной дороге вновь ездит школьный автобус – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



