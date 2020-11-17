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15:42, 17 ноября 2020 года В Орле многодетного отца пытались ущемить в правах Отдел социальной защиты не хотел продлевать его статус, а с ним и меры поддержки.





Этой семье уже присваивался статус многодетной – она получала социальную помощь чуть больше года. Но в минувшем марте региональный отдел социальной защиты отказался продлить его, сославшись на то, что дети орловца не зарегистрированы по месту своего фактического проживания у отца.



Прокуратура Заводского района обратилась в суд, который стал на сторону мужчины – сообщает сайт областного ведомства.





Артём Ежаков



