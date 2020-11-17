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15:44, 17 ноября 2020 года Дороги Орла будут обслуживать новые ПАЗики Трамвайно-троллейбусное предприятие взяло в лизинг 12 автобусов «Вектор Next».





Преимуществами автобуса является высокая манёвренность, что позволит ему ездить по пригородным маршрутам. Его задняя площадка - низкопольная, а дверные проемы расширены, чего нельзя сказать о его «квадратном» предке – ПАЗ-3205.



Лизинговый договор рассчитан до 2025 года, соглашение оценено в 53,72 млн рублей.



Маршруты, которыми поедет «Вектор», пока не определены – их выберут на специальном аукционе – сообщает сайт орловской мэрии.



Фото сайта орловской мэрии









Артём Ежаков



