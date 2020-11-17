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15:47, 17 ноября 2020 года

Стала известна дата премьеры сериала «Грозный»

Авторы фильма постарались воссоздать на экране подлинную историю, аутентичный колорит эпохи и даже музыку Ивана Грозного. Сотни актеров массовых сцен, около тысячи костюмов, 400 пластических образов – все это перенесет зрителя в XVI век – период исторических потрясений и неистовых человеческих страстей.


В картине занято целое актерское созвездие, а роль Ивана Грозного исполняют сразу два блестящих артиста – Сергей Маковецкий и Александр Яценко.

Иван Грозный – самый обсуждаемый и осуждаемый государь в русской истории. При этом Грозный – самый неразгаданный из русских царей. Масштабы его политических достижений всегда заслоняли живого человека, а вошедшая в фольклор беспримерная жестокость словно исключала возможность более сложного взгляда на характер. Сериал «Грозный» – попытка разобраться в истоках поступков Ивана IV и заглянуть в темный лабиринт его души.

Алексей Андрианов, режиссер: «Мы берем за основу исторические факты, все взвешиваем и пытаемся найти какую-то среднюю позицию. Это тяжелая психологическая драма человека, которой в детстве перетерпел очень много проблем: смерть матери, унижение, жестокость. Мы рассказываем про его внутренний мир, комплексы, отношения с близкими людьми, его заблуждения, про то, как он видел этот мир и как его со временем переосознал».

Тимур Эзугбая, автор сценария: «Для меня весь фильм – в первую очередь история потерянной любви и история погружения человека, который всю жизнь отчаянно тянулся к свету, во мрак. Я бы сформулировал посыл картины так: в какую бы тьму ни погружалась душа человеческая, истинная любовь всегда способна осветить ее. Любовь Ивана и Анастасии – та, которой Бог одаривает далеко не каждого. Их душевное единение – едва ли не самое главное, что есть в картине. Даже когда Анастасия умирает, Иван все еще живет памятью о ней. Поэтому Анастасия на уровне воспоминания никогда не уходит из сценария».

Премьера грандиозной исторической драмы «Грозный» состоится на телеканале «Россия» 23 ноября в 21:20.


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